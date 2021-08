Rimpatriata dei neo cinquantenni gibellinesi. Serata goliardica tra risate e ricordi

di: Redazione - del 2021-08-21

Lo scorso tre Agosto, presso la Sala Orestiadi di Gibellina, si sono riuniti amici e compagni di scuola nati nel 1971. “E' stata una bella occasione per ritrovarci - ha raccontato ai nostri microfoni il promotore Tommaso Agosta - tutti dopo anni in cui molti di noi si erano persi di vista a causa della lontananza dal proprio paese d' origine”.

Alcune persone si sono riviste dopo 30 anni. La serata è trascorsa all'insegna del divertimento e dei ricordi d'infanzia, con un pensiero particolare per chi purtroppo non c' è più.