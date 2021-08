La mia ricetta è: Insalata pollo. Ecco ingredienti e ricetta

di: Graziella Palermo - del 2021-08-29

Oggi vi proponiamo un piatto semplice da cucinare: insalata di pollo alternativa realizzata non con la solita insalata appunto ma con verdure scottate alla piastra.

Quando si dice insalata di pollo è ovvio che la mente vada direttamente a quelle belle ciotolone con insalata e pomodori e pollo ovviamente. Un buon piatto freddo estivo a cui piace aggiungere anche qualche oliva nera.

Questa versione rivisitata con zucchine, melanzane, pachino, olive sa davvero il fatto suo. Ovviamente in questo caso abbiamo bisogno dei fornelli ma basteranno 10 minuti per preparare questo gustosissimo piatto.

Ingredienti:petto di pollo, pachino, olive, zucchine, melanzane, cipollotto.

Preparazione

Tagliate il pollo a cubetti e cuocetelo su una piastra.

Niente olio, niente grassi in cottura. Semplicmente alla piastra. Mettete il vostro pollo a cubetti in una ciotola ed aggiungete pachino tagliati in 4 parti, olive nere tagliuzzate e cipolletta fresca.

A questo punto dedicatevi alla preparazione della caponata di verdure. Tagliate a cubetti le melanzane e le zucchine e cuocete anch’esse alla piastra. basteranno giusto 5 minuti. Le verdure devono rimanere belle croccanti. Ora mettete tutto insieme: le verdure scottate, il pollo, i pachino, la cipolletta e le olive.

Condite con pepe, olio ed erbe aromatiche a piacere (timo o erba cipollina o basilico per esempio, o magari del curry) e la cena è servita. Aggiungete ovviamente del pane, magari integrale o di segale ed ecco fatto! E se questa insalata è una buona idea per cucinare questo tristissimo petto di pollo.

Dottoressa Graziella Palermo Biologa Nutrizionista