Ancora un successo per la commedia "La vera storia della guerra di Troia" con i complimenti della giornalista americana Josephine Maietta Buscaglia

di: Redazione - del 2021-08-25

Ancora successo di pubblico e di critica a Santa Ninfa domenica sera per la quarta replica della commedia musicale "La vera storia della guerra di Troia" per la regia di Elio Indelicato.

I complimenti sul palco sono arrivati anche da Josephine Maietta Buscaglia, insegnante, giornalista e speaker della radio americana più ascoltata in America dagli italiani la quale si è voluta congratulare con i protagonisti e con l'autore della rivisitazione storica della commedia promettendo che farà di tutto per portare questo spettacolo in America per far felici gli italiani e i siciliani che abitano nella Grande Mela.