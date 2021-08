Gibellina, scontro frontale stamane tra camion e furgone

di: Redazione - del 2021-08-26

Scontro frontale stamane intorno alle 10.30 sulla S.S.188 Salemi - Gibellina, nei pressi di un rifornimento di benzina. Coinvolti nel sinistro un camion di colore rosso, condotto da M.N., 64 anni, originario di San Cipirrello e un furgone bianco condotto da un 20enne originario di Santa Ninfa. A seguito del forte impatto tra i due veicoli il camion è finito sul ciglio della strada ribaltandosi quasi del tutto.

Il conducente del furgone è stato trasportato per le cure del caso presso l’Ospedale di Castelvetrano ma le sue condizioni sono buone.

Per la bonifica a seguito dell'incidente è intervenuto il personale Anas assieme alla Ditta Grande Servizi Marascia per mettere in sicurezza il pesante mezzo che sarebbe potuto cadere nell'area sottostante.