Muore il medico castelvetranese Leonardo Ditta. Era ricoverato a Marsala

del 2021-09-02

Si è spento oggi il 64enne medico castelvetranese Leonardo Ditta. Lo stesso era ricoverato presso il reparto Covid di Marsala dove si trovava ricoverato da circa un mese. Nonostante i graduali miglioramenti registrati dai medici, il suo quadro medico è precipitato negli ultimi giorni. Pare che lo stesso soffrisse di altre patologie che hanno aggravato il suo quadro clinico.

Molto preparato, disponibile, paziente e rassicurante. Mai di fretta, mai scocciato, a qualsiasi ora chiamavi era presente. Queste le parole più ricorrenti utilizzate dai suoi pazienti e da tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo. Sempre col sorriso, era un medico sempre pronto all’ascolto e al dialogo con tutti. La redazione porge le sue corde condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici.

La famiglia sottolinea che, anche se il vaccino in questo caso non è bastato a evitare le conseguenze peggiori (nessun vaccino infatti protegge il singolo individuo al 100%), la vaccinazione resta l'arma fondamentale per combattere questa malattia e invita tutti a vaccinarsi per interrompere la catena del contagio. Un invito che lo stesso dott. Ditta ha rivolto ai suoi pazienti durante gli ultimi mesi del suo lavoro.