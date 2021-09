Orgoglio Castelvetranese, conclusa campagna raccolta schede elettorali a difesa dell'Ospedale. Verranno inviate al Presidente Mattarella

di: Redazione - del 2021-09-06

Il comitato Orgoglio Castelvetranese con un comunicato ha reso noto di aver provveduto alla raccolta di tutte le schede elettorali consegnate dai cittadini a difesa dell'ospedale e che queste insieme ad una lettera verrano indirizzate al Presidente Mattarella.

Riportiamo di seguito il testo del comunicato:

"A conclusione della campagna di raccolta delle schede elettorali dei cittadini, iniziatasi il 21 settembre 2020 presso il nostro gazebo, a presidio di difesa del nostro ospedale “Valle del Belice”, il Direttivo di Orgoglio Castelvetranese comunica di avere provveduto a scannerizzare tutte le schede elettorali raccolte.

Così scannerizzate e archiviate, le schede sono state inserite in una pen drive allegata alla missiva che il Vice Presidente del nostro Comitato civico ha indirizzato al Presidente della Repubblica e il cui testo intendiamo oggi rendere pubblico.

Trattasi dell'ultima delle iniziative del Direttivo di Orgoglio Castelvetranese, prima della scadenza delle cariche sociali prevista per il prossimo mese di ottobre. Nel corso del mese di settembre, con la cortese disponibilità del Circolo della Gioventù di Castelvetrano, il nostro Direttivo procederà in quei locali alla restituzione degli originali delle schede su specifica richiesta dei soggetti titolari interessati a ritornare in possesso.I giorni e gli orari saranno comunicati al più presto".