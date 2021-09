L'attore cvetranese Fabrizio Ferracane alla biennale del cinema di Venezia con un film fuori gara molto apprezzato dalla critica

di: Redazione - del 2021-09-06

L’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane è presente alla 78° edizione della biennale del cinema di Venezia con “Aria ferma” in cui recita a fianco a Toni Servillo e Silvio Orlando, sotto la regia di Leonardo di Costanzo.

Il film, fuori gara, ha ricevuto molto apprezzamento dalla critica. La trama si basa sulle vicende di 12 carcerati e di alcune guardie di un carcere ottocentesco in dismissione. Questi uomini dovranno rimanervi un po’ più a lungo e questo li porterà a tessere relazioni e a vivere un clima di atmosfera sospesa fino al trasferimento.

Ferracane, intervistato dalle agenzie di tutto il mondo, ha fatto presente di aver visitato personalmente il carcere di Castelvetrano presso cui ha tenuto un paio di spettacoli con la sua compagnia. I rumori delle chiavi, le chiusure delle porte sicuramente scandiscono la vita di chi vive nei carceri, e il film “Aria ferma” vuole rappresentare proprio la condizione del carcerato, non le condizioni delle carceri italiane.

Dunque, emozioni e sentimenti, arricchimento psicologico e riflessione. Un film da non perdere, che sarà in sala dal 14 ottobre e che si preannuncia già come un successo.