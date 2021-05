Sigarette elettroniche: quali sono gli aromi più popolari?

di: Francesco Accardi - del 2021-05-10

La sigaretta elettronica è diventata ormai una valida alternativa al fumo non solo perché riduce i danni, ma anche per la grande quantità di aromi disponibili in commercio. La particolarità di questo prodotto è, infatti, la possibilità di svapare e rilassarti attraverso l'uso di liquidi che donano gusti specifici alla tua sigaretta rendendola unica e adatta a te. In questo periodo la difficoltà di recarsi in un negozio fisico ha impedito a molte persone di comprare il proprio liquido, per questo scegliere gli aromi da svapo online è diventato fondamentale.

Ingredienti e sapori dei migliori aromi

Nella maggior parte degli shop online è possibile scegliere tra diverse categorie di aromi svapo alcuni dei quali particolari mentre altri sono più convenzionali. Alcuni dei prodotti in circolazione hanno nomi particolari come Bubblegum e Bluesky e i loro aromi possono essere freschi oppure dolci a seconda di quale gusto si voglia preferire.

Dai liquidi che ricordano le gomme da masticare fino a quelli che invece ricreano frutti tropicali o inesplorati, alcuni liquidi per le sigarette elettroniche ricordano davvero gusti piacevoli e particolari, non tutti magari si possono apprezzare quotidianamente ma ce ne sono anche altri che invece sono meno impegnativi ed equilibrati, vediamone alcuni.

Tra gli aromi che ricordano il tabacco si possono distinguere sapori più o meno intensi. L'intensità del sentore di tabacco presente all'interno delle sigarette elettroniche può anche puntare sul bilanciamento con altri sapori e odori come quello erbaceo, il legno, dolce, amaro oppure acido per creare un'esperienza di svapo unica ma vicina al mondo delle sigarette classiche.

Molte di queste varianti sono pensate per ex fumatori che si affacciano al mondo dello svapo e vogliono ricreare la sensazione della sigaretta in bocca, cercando quel sapore a cui sono abituati da tempo

. L'uso quotidiano è consigliato sia per tutti i sentori più forti di tabacco che possono aiutare gli ex fumatori a sostituire la vecchia sigaretta, sia per i sapori classici che ricordano il tabacco e che possono accompagnare la quotidianità in casa ma anche quella a lavoro per i momenti di relax e meditazione. Questi ultimi risultando particolarmente piacevoli ricordano le sigarette tradizionali senza gli stessi effetti dannosi per la salute.

Tra gli aromi cremosi che si possono trovare sul mercato possiamo scegliere quelli che ricordano il caffè e che si rifanno alle note di amaro, terra, tabacco e dolcezza per avvicinarsi al sapore della crema al caffè, in equilibrio con sentori di erba, spezie e vaniglia e che cercano di trovare la rotondità di una sigaretta tradizionale.

L'intento di questo aromi è anche quello di celebrare la tradizione italiana del caffè per creare un'alternativa alla bevanda nei giorni caldi e afosi, dove una svapata risulta più piacevole.

Esistono aromi come l’Irish Coffee, per esempio, il quale può rimandare al sapore gusto del "caffè corretto" con l’equilibrio di odori come il legno di pino, dolci, acidi, floreali, erbacei, di terra, vaniglia, amaro, speziato, tabacco e frutta.

Un mix complesso ma efficace che dona a questo liquido il sapore di caffè e sambuca, una bevanda storica e decisa, ideale per chi vuole smettere di fumare sigari o sigarette senza filtro ma cerca sapori forti.

Il consumo ideale di questo tipo di aromi è ideale dopo pranzo, in sostituzione, appunto, del caffè e del digestivo.Un’altra popolare categoria che si può analizzare è quella degli aromi fruttati ed esotici.

Questi liquidi possono ricordare frutti come il cocco, l’ananas e il melone tipici delle zone esotiche. Dal sapore divertente ma equilibrato, questo tipo di liquidi è adatto anche all'uso giornaliero. Anche il sapore di liquirizia viene ricreato con aromi erbacei, di terra, legno di pino, spezie e tabacco, ma è anche bilanciato dalla dolcezza tipica di quella pianta.

Questo gusto, quando svapato, fa viaggiare con la mente fino in Cina dove la liquirizia è molto usata per le sue proprietà benefiche.

Sapore intenso ma non invadente, risulta adatto ad accompagnare tutta la giornata. Infine, troviamo aromi alla pesca o alla marmellata, l'incontro tra frutta e aromi dolci, floreali e di vaniglia. I mix estivi sono tra i più amati perché ricordano spesso sapori estivi e piacevoli come il thé freddo e le confetture di agrumi.

Consigliato per i momenti all'aria aperta, questo liquido è ideale per staccare dal tran-tran della quotidianità . Parlando in questo modo di aromi e liquidi per sigaretta elettronica non può non farci riflettere su quanto, questi gusti ricordino delle vere e proprie pietanze prelibate che ci fanno venire il l’acquolina in bocca, quindi l’unica cosa che resta da fare sembra essere proprio quella di provarne qualcuno per toglierci la curiosità.

Alcuni di questi aromi e liquidi si possono trovare online oppure su siti specializzati come Terpy, per esempio, perché, dopo tutti questi esempi golosi, bisogna solo pensare bene a quale si preferisce svapare e gustare e a quale è il momento migliore per farlo con gusto (per l’appunto).