Si è spenta a Gibellina Leonarda Fontana, mamma di Eleonora Di Girolamo ‘Cudduredda’, la bambina-simbolo del terremoto del Belìce

del 2021-05-16

È venuta a mancare Leonarda Fontana mamma dell’amata “Cudduredda”, la bambina che è diventata il simbolo del terremoto del Belìce.

Il Sindaco Sutera ha voluto ricordare la donna così:” A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città di Gibellina porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa della signora Fontana, donna forte e delicata che sempre con compostezza, riservatezza e grande amore ha custodito nel cuore il dolore per la morte tragica di Eleonora, “Cudduredda”.

Se “Cuduredda” è stata il simbolo del dramma del terremoto della Valle del Belìce che ha commosso il mondo per la tragica fine, mamma Leonarda è stata il simbolo di tutti quei genitori che hanno vissuto e attraversato il dolore e lo smarrimento per la perdita dei propri figli.

Mamma Leonarda in questi 53 anni è riuscita a dare un senso al suo dolore raccontando, con la sua naturale dolcezza, la breve vita di Eleonora, dandole voce e memoria.”