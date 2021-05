La mia ricetta è: Pomodori ripieni con melanzane grigliate, philadelphia e bresaola. Ecco come prepararli

di: Graziella Palermo - del 2021-05-28

Ecco un'idea sana e gustosa per un pranzo o una cena salutari ma con gusto ottimo anche sotto l'ombrellone e soprattutto light.

Un piatto bellissimo a vedersi e buonissimo al palato questi pomodori ripieni con melanzane grigliate, philadelphia e bresaola. Quando si dice che anche l’occhio vuole la sua parte! Un piatto non deve solo essere sano ma a mio avviso deve anche essere bello in modo che invogli a mangiarlo pur trattandosi di un piatto assolutamente light.

Questi pomodori ripieni ne sono l’esempio. Non sembrano delle rose? Provate a realizzarli. Sono davvero semplicissimi e senza cottura (a meno che non vogliate provarli in una versione tiepida).

Ingredienti:

2 pomodori grandi

1 melanzana

60 gr di bresaola

60 gr di philadelphia

erba cipollina

Preparazione

Iniziate tagliando a 1/2 i pomodori (usate i pomodori a grappolo belli rossi) e privandoli dell’interno mettendolo però da parte Tagliate le melanzane a fettine e grigliatele. A questo punto fate degli involtini con le melanzane, la philadelphia, insaporita con erba cipollina e la bresaola ed inseriteli all’interno del pomodoro alternandoli a pezzetti di pomodoro ricavato da quello che avete tolto. Create delle rose quindi un pò come lo vedete in foto.