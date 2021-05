PD e consigliere Casablanca replicano a Obiettivo Città: “Nessuna nuova maggioranza ma opposizione attenta e responsabile”

di: Comunicato Stampa - del 2021-05-29

"Fa comodo ai colleghi di OC gridare all'inciucio e cavalcare un bieco populismo piuttosto che assumersi la responsabilità di rimanere in aula ed esprimere un voto, favorevole o contrario che sia, salvo poi, fuori dal democratico contraddittorio del consiglio comunale, giocare con le parole omettendo volutamente fatti neppure molto lontani nel tempo.

I fatti, che ci piace narrare sempre con carte alla mano, ci consegnano però una realtà diversa:

1. Il voto sul regolamento CuP (canone unico patrimoniale) non ha relazione con lo sbandierato aumento delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico. Il nuovo regolamento CUP è stato redatto dagli uffici e sistemato nel corso dei lavori della III commissione consiliare (bilancio) a seguito dell'introduzione di una nuova normativa nazionale dettata dalla L. 160/2019 (c.d. legge finanziaria 2020). Il consiglio comunale è competente a votare il regolamento (ovvero le regole applicative) ma non le tariffe che vengono decise con deliberazione di giunta: PRIMO FATTO

2. Pur non essendo le tariffe di competenza del consiglio comunale, il gruppo consiliare del PD, unitamente ad altri colleghi, ha sottoscritto una mozione di indirizzo all'amministrazione con la quale offrire alla Giunta un strumento per trovare, in relazione alle tariffe, la soluzione migliore possibile per non aumentare il canone, nel rispetto del dettato legislativo che pone come limite il gettito dell'anno precedente. OC, dopo averne chiesto il ritiro, si è astenuto dal votare la mozione sulla considerazione che il Sindaco (udite udite!) aveva già preso un impegno (ed era pertanto sufficiente questo) per mantenere le tariffe più basse possibile e che le tariffe sono di competenza della giunta e dunque "non ci interessano" come consiglio comunale: seduta C.C. 29/30 aprile 2021. SECONDO FATTO

3. Lo scorso Consiglio Comunale, i colleghi di OC hanno nuovamente abbandonato l'aula, sottraendosi al voto sul Regolamento CUP, pur potendo votare contro se tanto dannoso, come dicono: TERZO FATTO

4. Non si è concretizzata alcuna nuova maggioranza ma certamente si è palesato che esiste in questo Consiglio una opposizione che alle grida preferisce la discussione sui contenuti, che al gioco al ribasso preferisce puntare più in alto utilizzando gli strumenti amministrativi che la democrazia ci offre, una opposizione che, invece di cacciare streghe e sventolare inciuci fuori dall'aula consiliare, resta in consiglio a discutere, criticare, proporre, votare: QUARTO FATTO.

Ci verrebbe da dire ... "fatti non pugnette"... naturalmente sempre con SCIENZA e COSCIENZA.

I consiglieri comunali

Monica Di Bella (Partito Democratico)

Marco Campagna (Partito Democratico)

Francesco Casablanca (Ricominciamo insieme)