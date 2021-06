La mia ricetta è: Muffin integrali con arancia e mandorle. Ecco come prepararli

di: Graziella Palermo - del 2021-06-14

I Muffin integrali con arancia e mandorle contengono pochissimo zucchero, sono sani perchè fatti con farina integrale e in più apportano anche vitamina c per la presenza delle arance.

Ingredienti:

50 g di zucchero integrale di canna

la polpa di 2 arance frullate

scorza di limone grattugiato

300 g di farina integrale

un poco di olio evo

lievito per dolci

scaglie di mandorla

Procedimento. Il procedimento è davvero semplice. In una ciotola inserite tutti gli ingredienti secchi e miscelati insieme. In un’altra mettete quelli liquidi e quindi uniteli insieme. Mescolate gli ingredienti senza eccedere troppo, vi basta inglobarli e anche se rimane qualche grumo non preoccupatevi.

Versate il composto in pirottini appositi e infornate a 180 gradi per 20/25 minuti.