I nuovi western sbancano in TV: le uscite più recenti da non perdere

di: Luca Beni - del 2022-01-04

Per decenni i film western hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori al cinema e in TV, segnando un'epoca e diventando un vero e proprio cult. A distanza di tempo, però, questo genere sembra non conoscere crisi e anche le più moderne piattaforme di streaming, come Netflix e Prime Video, propongono delle interessanti uscite in tal senso. Ecco quelle da non perdere.

Western, un genere sempre di moda

Solo a sentire la parola "western", chiunque di noi immagina immediatamente gli scenari polverosi dell'Ovest degli Stati Uniti e gli inconfondibili sguardi di attori del calibro di John Wayne, Clint Eastwood e Lee Van Cleef, diventati simbolo non solo di un genere cinematografico ma anche di un'epoca.

Le produzioni western hanno rappresentato, infatti, per intere generazioni un valido motivo per rimanere incollati allo schermo, come dimostra il successo del cosiddetto filone degli "spaghetti western", di cui Sergio Leone è stato il maggior esponente , o di serie TV come Bonanza, che tutt'oggi vengono omaggiate con citazioni all'interno di film, cartoni animati e fumetti (da non perdere, per esempio, il volume dei Simpson) oppure nel mondo del gioco, come per esempio la slot bonanza o direttamente in grandi titol da tripla AAA per le piattaforme di videogiochi e console.

Nonostante siano passati decenni dalle prime uscite di questo tipo, i western dunque mantengono il loro appeal e anzi continuano ad affascinare anche i più giovani, che non perdono l'occasione di godersi sia le ultime novità che i grandi classici. Ovviamente, i colossi dello streaming non potevano non seguire questa tendenza, producendo e distribuendo alcune serie TV molto interessanti.

Yellowstone

Ideata da John Linson e Taylor Sheridan e con la preziosa presenza di Kevin Costner all'interno del cast, Yellowstone è una serie disponibile su Sky e NowTV che narra le violente vicissitudini della famiglia Dutton. Guidata da John Dutton, la famiglia si ritrova a difendere la proprietà dagli attacchi provenienti dall'esterno, in particolare dai nativi indiani presenti nella riserva confinante e dal vicino Parco Nazionale.

Arricchita da drammi familiari che mantengono alta la suspense, Yellowstone è senza dubbio una delle serie TV più interessanti per gli amanti del genere western e, più in generale, delle saghe americane.

Deadwood

Anch'essa disponibile su NowTV , Deadwood è diventata un vero e proprio cult per gli amanti dei western più "cattivi", quelli in cui non vi sono eroi buoni ma personaggi che non disdegnano la violenza per raggiungere il proprio obiettivo. La storia è ambientate nella città di Deadwood nel 1870, un luogo senza regole in cui l'arrivo di Seth Bullock e Sol Star dà l'avvio a un ricco susseguirsi di eventi e scontri finalizzati a ottenere il controllo del territorio.

Godless