Gibellina saluta il Maestro Paolo Schiavocampo che ci ha lasciato all'età di 97 anni

del 2022-01-20

Gibellina saluta e ringrazia il grande scultore Paolo Schiavocampo che ha intrecciato la sua vita d'artista con la città di Gibellina realizzando opere come "Doppia spirale", "Una piazza per Gibellina".

Fortemente legato agli assunti ideali del "Fronte nuovo delle arti" e alle teorie formali del gruppo di "Forma 1", Paolo Schiavocampo ha prodotto per Gibellina delle sculture contestualizzate nel tessuto urbano della città, opere di dimensioni ambientali che conquistano lo spazio attraverso una geometria essenziale e danno forma, spazio e superficie al vuoto del paesaggio urbano.

Il Maestro Schiavocampo è stato uno sperimentatore nell'uso di diversi materiali espressivi come il travertino, il ferro, la terracotta o in ultimo il poliestere, materiale particolarmente amato e utilizzato per via della sua duttilità plastica.