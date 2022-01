I 100 anni della signora Giuseppa Lombardo: "la nonna di Gibellina“ raggiunge un traguardo storico

del 2022-01-23

Stamattina a Gibellina sono stati festeggiati i 100 anni della signora Giuseppa Lombardo. Ad essere presente il Sindaco Sutera che ha portato gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e della città intera per il traguardo raggiunto, facendo i complimenti per la sua gioia di vivere, per il grande senso della famiglia e per la positività nell’affrontare la vita.

"Abbiamo parlato dell'antica Gibellina che ricorda in maniera perfetta con tanto affetto, ma anche della nuova città che a lei piace per via delle sue opere d'arte. È stato un momento emozionante incontrare una donna che, in questo momento difficile per tutti noi, affronta la vita, alla sua età, con gioia e speranza". Queste le parole del Primo cittadino Sutera a conclusione dell'incontro.