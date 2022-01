Controllo parentale iPhone: tutto quello da sapere sull’argomento

di: Luca Beni - del 2022-01-31

Come controllare l’iPhone di mio figlio

Rispetto al passato le maggiori possibilità di comunicazione offerte dagli smartphone e da tutto ciò che è a loro collegato (applicazioni, social media, sistemi di messaggistica) rendono il mondo un posto decisamente più pericoloso, specie per chi è più piccolo. Per questo motivo è bene puntare su un app controllo parentale iPhone.

Perché sapere come controllare iPhone figlio è importante?

Per un genitore c’è una cosa più importante dello stato di salute, fisica e mentale del proprio figlio? Difficile rispondere correttamente a questa domanda ma è impossibile sottostimare l’importanza da dare alla sicurezza dei propri figli, specie durante il loro primo approccio al mondo degli smartphone. Un genitore dovrebbe considerare le app per il controllo parentale iPhone come sistema di protezione per i più piccoli per i seguenti motivi:

-Possibilità di limitare il tempo che si passa davanti allo schermo

-Mitigare i danni che sono collegati alla dipendenza da internet

-Diminuire le chance che i propri figli diventino vittime di bullismo

-Impedire che i propri figli possano praticare bullismo sui loro coetanei

-Possibilità di controllare con chi si hanno conversazioni

-Possibilità di controllare gli argomenti delle sopracitate conversazioni

-Possibilità di proteggere i propri figli da molti dei contenuti pericolosi che sono disponibili online

-Minimizzare l’insorgenza di problemi collegati al decifit dell’attenzione

Questi divieti rendono più semplice l’ottenimento di un equilibrio quando si parla di utilizzo della tecnologia e, tale equilibrio, è in grado di fungere da beneficio anche soltanto per i semplici rapporti familiari. Gli strumenti di controllo parentale, pertanto, servono esattamente a questo genere di operazione e permettono una vita più tranquilla e priva di preoccupazioni.

mSpy ed i suoi strumenti di controllo parentale

mSpy è una potente applicazione spia perfetta per controllare iPhone figlio attraverso una strumentazione apposita.

L’applicazione in questione possiede diverse funzioni che possono essere utilizzate da un genitore per poter controllare i movimenti del proprio figlio o per poter monitorare cosa questo fa con lo smartphone al riparo da occhi indiscreti. Per poter approfittare di tali funzioni è necessario semplicemente acquistare l’applicazione ed installarla sullo smartphone che si ha intenzione di monitorare.

mSpy permette a chi ha accesso al suo pannello di controllo online di bloccare in maniera selettiva siti web e applicazioni o di ricevere notifiche di avvertimento in base a delle parole chiave. L’applicazione possiede un sistema di monitoraggio delle reti Wi-Fi ed un sistema per il tracciamento della posizione sfruttando il GPS integrato in ogni smartphone, esattamente come permette di leggere i preferiti di ogni browser web installato.

Non mancano strumenti per poter leggere i messaggi ricevuti ed inviati, non solo attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp o Snapchat, ma anche attraverso i più noti e popolari social network in circolazione. mSpy permette anche la lettura del registro chiamate, in modo da poter tracciare i numeri in rubrica che vengono maggiormente contattati.

Quali sono i controlli parentali offerti da Apple?

I dispositivi Apple includono al loro interno una suite di strumenti completamente gratuita che concede diverse opzioni utili in termini di controllo e monitoraggio al genitore, strizzando sempre un occhio alla qualità della privacy. Questo genere di strumenti sono di carattere passivo, ovvero sono blocchi non oltrepassabili che non informano attivamente il genitore su cosa il proprio figlio stia facendo.

Controllare iPhone del figlio attraverso i controlli parentali permette di praticare il blocco degli acquisti per iTunes o App Store, permette di impedire la disinstallazione delle applicazioni già presenti o permette di praticare il blocco (senza disinstallazione) delle applicazioni già installate; come se non bastasse gli strumenti possono anche andare a limitare i risultati di ricerca ottenuti tramite Siri in base a parametri liberamente personalizzabili.

Non mancano funzioni per il blocco dei contenuti in base all’età o alle valutazioni per minori o meno; anche il Game Center possiede strumenti per la gestione delle attività così come esiste un pannello di controllo dedicato all’impostazione dei limiti di tempo in relazione all’utilizzo delle applicazioni specifiche o limitare l’accesso delle applicazioni a singole funzioni dello smartphone (impedendo, ad esempio, a TikTok di accedere alla fotocamera).

Conclusioni

Quante volte hai cercato “come controllare l’iPhone di mio figlio” mentre valutavi i rischi offerti dai vantaggi della modernità? La risposta a questa e molte altre domande sul tema arriva da applicazioni come mSpy, un’applicazione spia in grado di fare anche di più rispetto a quanto sia contenuto all’interno degli strumenti per il controllo parentale integrati nell’iPhone.