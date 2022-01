di: Francesco Accardi - del 2022-01-29

Non si ferma più la corsa del montepremi del Superenalotto, con l’ambitissimo Jackpot che ormai ha superato la quota dei 146 milioni di Euro. Si tratta di uno dei 6 montepremi più alti di tutti i tempi, con la top5 che ormai è a portata di mano. Una cifra del genere fa tremare le gambe, ed ovviamente ha portato ad una crescita del numero dei giocatori occasionali. Nel corso degli anni il Superenalotto si è rinnovato e dal 3 dicembre 1997, giorno della prima estrazione della storia, sono state introdotte tante novità. Inizialmente la combinazione vincente era legata alle estrazioni del lotto, ma dal 2 luglio 2009 il Superenalotto diventa un gioco indipendente, con un’urna dedicata alla sua estrazione.

La classifica delle vincite più alte della storia

In queste prime settimane del 2022 il montepremi del Superenalotto continua a crescere ed inizia ad avvicinarsi ai primi 5 montepremi della storia del gioco . Martedì 13 agosto 2019 un fortunato giocatore di Lodi si è portato a casa il jackpot da 209,1 milioni di Euro grazie ad una schedina da soli 2€. Completano il podio i 177,7 milioni di Euro vinti il 30 ottobre 2010 con la Bacheca Sistemi (con 70 quote, quindi circa 2,5 milioni a testa) ed i 163,5 milioni di Euro di Vibo Valentia del 27 ottobre 2016.

WinBox e Seconda Chance

Nei giochi è molto importante saper proporre, di tanto in tanto, delle novità. Le ultime due introdotte nel Superenalotto sono particolarmente interessanti, perché aumentano le probabilità di vincita dei giocatori senza costi addizionali. A rendere ancora più interessante il gioco negli ultimi anni sono state alcune novità: qui di seguito vi daremo alcune info nuove categorie di premi WinBox e Seconda Chance. WinBox è l'esclusiva novità di Superenalotto grazie alla quale i giocatori hanno la possibilità di vincere, già prima dell’estrazione, dei piccoli premi che vanno da 2€ a 500€. Per chi nella propria schedina ha giocato anche il numero Superstar c’è una possibilità di vincita aggiuntiva grazie a Seconda Chance, che mette in palio due categorie di premi, uno da 3€ ed il secondo da 50€. Con ogni giocata del Superenalotto, grazie a WinBox e Seconda Chance, chi inserisce nella propria schedina anche il numero Superstar ha ben 3 opportunità in più di vincita.

Statistiche sulle vincite