La curiosa storia del gatto Danilo, il micio con la badante

A Castelvetrano da qualche tempo è diventato famoso il gatto “Danilo”, un micio di sei anni di vita che ha anche la badante. La proprietaria, una 90enne M.L di Castelvetrano, paga una signora 700 euro al mese per consentire al suo gatto alle tre della notte di fare ritorno a casa al quarto piano di un immobile senza ascensore.

Alla giovane mamma con figli e disoccupata non è sembrato vero, quando è stata interpellata da una parente dell’anziana, che le chiedeva la disponibilità ad occuparsi del gatto Danilo dalle tre di notte alle 7,30 del mattino.

Danilo, fino a poco tempo fa era un randagio, di cui l'anziana donna a iniziato a occuparsi riempiendogli la ciotola di croccantini ogni mattina, ma da due anni la signora M. ha deciso di ospitarlo in casa dove viene trattato come un principino.

Il gatto non è sterilizzato, per cui ha bisogno delle sue scappatelle notturne. Nonna Maria fino a quando il gatto non fa ritorno a casa non chiude occhio al punto che lo chiama attraverso il citofono e quando sente il suo miagolio si rassicura.

Per evitare che il portone resti aperto tutta la notte, ha assunto la badante, che arriva alle tre, fa salire il gatto, lo rifocilla e lo mette tra le braccia di nonna M.

Pare che nel testamento la nonna Maria abbia lasciato scritto che chi si occuperà del suo gatto avrà una lauta ricompensa.