Quali sono stati i giochi smartphone più popolari del 2021?

di: Francesco Accardi - del 2021-12-07

Giocare su dispositivi mobili Android e iOS è senza dubbi uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Semplice, veloce, e accessibile - è sufficiente accedere al Play Store di Google o all’App Store di Apple per trovare migliaia di titoli, sia gratis che a pagamento. Sono disponibili molteplici generi - dai giochi sportivi agli sparatutto, dai puzzle game ai classici giochi casino.

Proprio questi ultimi sono tra i più ricercati nei casino online nuovi , disponibili sia gratis che a soldi veri. La maggior parte non richiede di eseguire alcun download, si può giocare direttamente dal proprio browser. È certamente la tipologia indicata per chi non vuole installare nulla sui propri devices ed è alla ricerca dei popolari giochi casinò richiamanti l’atmosfera di Las Vegas - dalla mitica roulette ai tavoli di blackjack, sino alle emozionanti slot machines.

Ma in un mercato in forte espansione , come quello delle app giochi, tanti altri sono i generi tra cui scegliere. Per i fan dello sport, ci sono innumerevoli giochi sportivi di calcio, basket, tennis, corse automobilistiche, e altri. Tra tutti, spiccano i nomi di FIFA, Soccer Super Star, Basketball Arena, Dream League Soccer, NBA 2K Mobile che sono i titoli ai primi posti nella categoria “Sport” sui principali store.

Tra i giochi di ruolo si distinguono invece applicazioni del calibro di Her Wars, Web Master 3D, Duskwood e Botworld Adventure. Particolarmente apprezzati, sia dai giovani che da chi è più avanti con l’età, il genere “Rompicapo”. Ai primi posti nelle classifiche troviamo Blockdoku, Multi Maze 3D, Block Puzzle Jewel Blast, DOP 2 Delete One Part. Entrambe le categorie menzionate sono consigliate per chi desidera trascorrere qualche minuto in relax, essendo estremamente coinvolgenti e adatti a qualsiasi utente. Richiedono soltanto un po' di intuizione per riuscire a passare al livello successivo.

Sai propri dispositivi mobili è possibile giocare anche ai classici giochi di carte e puzzle. La Scopa, il Solitario, il Burraco , il Poker, la Briscola e il Tressette occupano i primi posti di gradimento nelle classifiche degli store. Si tratta di titoli tra i più scaricati all’interno della categoria “Carte”. Altrettanto divertente il genere che negli ultimi anni ha registrato un indice di gradimento crescente: il puzzle game. Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2, Bubble Witch 3, e Farm Heroes Saga sono accomunati dalla semplicità delle regole, adattandosi a qualsiasi categoria di utenti, oltre che per aver registrato milioni di download.