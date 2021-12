Grande attesa per la commedia “La vera storia della Guerra di Troia”. Appuntamento domani sera al Selinus

di: Redazione - del 2021-12-17

Ultimi biglietti rimasti per la commedia “La vera storia della Guerra di Troia” che andrà in scena Sabato 18 dicembre alle ore 21:00 al teatro Selinus di Castelvetrano, con la regia di Elio Indelicato. I biglietti sono in vendita presso la Cartolibreria Ugo Dolce a Castelvetrano.

Dopo i successi degli spettacoli estivi, gli “Amici dell’Araba Fenice”, riporteranno in scena uno spettacolo che vuole esaltare, grazie al personaggio di Elena, il ruolo della donna e celebrare al tempo stesso la pace tra i popoli greci e troiani che arriva dopo anni di battaglie raccontate nell’Iliade di Omero.

Grazie a due ambasciatori siciliani inviati sul luogo di battaglia da Pammilo, fondatore di Selinunte e delle Cave di Cusa, si riesce nell’intento di riappacificare i greci e i troiani riportandoli, come in un sogno, tutti a Selinunte e alle Cave di Cusa. I biglietti potranno essere acquistati anche presso la cartolibreria Ugo Dolce a Castelveterano.

Sponsor della serata:

1) Keidea a Castelvetrano in Via Caduti di Nassirya

2) Geolive azienda leader nella produzione di olive Nocellara del Belice Dop

3)Tecnottica Portoghese a Castelvetrano in via Vittorio Emanuele;

4) Caseificio Sacco leader nei prodotti caseari di alta qualità

5) A.F. AUTO di Alessandro Fasitta con una nuova esposizione di oltre 2000 mq nella via Giovanni Caracci auguri per la nuova apertura)

6) PROFILSUD commercio di Alluminio e Accessori, Zona artigianale a Castelvetrano

7) Occhiali Oplà, gli occhiali da lettura più sottili al mondo che potete trovare in diversi punti vendita anche a Castelvetrano

8) Non solo sport,nella nuova e spaziosissima sede di via Nassyria saldi

9) Elettroforniture Lisciandra Piazza Diodoro Siculo a Castelvetrano

10) Agenzia Disbrigo pratiche Mondos via Marconi 56

Gli attori:

1- Guerrieri troiani: Nino Mangione e Salvatore Bellacomo

2- Guerrieri achéi: Giovanni Buonocore, Luigi Bongiorno, Nicola Oddo, Piero Spadaro

3- Euridice: Annalisa Sciabica

4- Nuncius: Maurizio Morici

5- Amanuense: Denise Sammartano

6- Catapranea: Ninetta Pulaneo

7- Dikastes: Sebastiano Chiofalo

8- La sarta Dora: Brigida Signorello

9- Omero: Salvatore Graffeo

10- Priamo: Ciccio Bascio

11- Menelào: Giuseppe Fontana

12- Agamennone: Igor Catalano e Clitemnestra: la moglie Luana Tramonte

13- Elena: Sofia Mangione

14- Paride: Salvatore Bascio

15- Cassandra: Lory Fontana

16- Ambasciatore Sergiopulos: Sergio Signorello

17- Ambasciatrice Mimmakis Monakellakis: Mimma Monachella

Arrangiamento musicale: Franco Giacalone

Scenografia: Salvatore Bascio, Nino Mangione e Giuseppe Fontana.