“Consiglieri ex grillini dovevano dimettersi. Alfano racconti sgambetti subiti e si dimetta”. Parla l’ex Ass. Cappadonna

del 2022-07-02

Mentre sono in corso le ultime consultazioni prima di capire cosa ne sarà dell’amministrazione comunale a guida 5 Stelle a Castelvetrano arriva una nota forte neo contenuti da parte dell’ex Assessore Manuela Cappadonna. Un commento dai toni forti contro i consiglieri ex grillini dichiaratisi indipendenti e contro la decisione di Alfano di aprire alle Opposizioni:

“Un "governo di scopo" ? Come diceva una volta il movimento 5 stelle sarebbe a causa dei "traditori del popolo". Se accettassero gli altri partiti tradirebbero il mandato dei cittadini. E gli ex grillini avrebbero dovuto dimettersi e non dichiararsi indipendenti o cambiare addirittura tre/quattro partiti diversi".

“A mio modesto avviso - continua la Cappadonna- è stato un errore aprire la crisi. È inconfutabile che i numeri non ci sono più.

Non c'e più una maggioranza ed è impossibile amministrare senza un ampio consenso in consiglio comunale. La conseguenza è solo di un tipo: dimissioni irrevocabili e definitive. Ormai la situazione è questa!!! Con grande responsabilità il Sindaco ed i pochi consiglieri di maggioranza ormai rimasti devono rassegnare le dimissioni. Si è parlato di un'amministrazione incompetente, io direi con inesperienza ma tanta tanta voglia di fare ( alcuni più di altri sicuramente).

Io spero che il Sindaco si apra ai cittadini, che possa esternare ogni difficoltà, ogni pastoia burocratica, ogni sgambetto e anche ogni errore fatto.

Era un progetto nato vincente e con grandi prospettive, tanto si poteva fare, purtroppo è naufragato, direi lo hanno fatto naufragare, per la miopia di chi non si rende conto che la politica deve essere al servizio del bene comune e non delle aspirazioni personali. Ho letto questa frase di Grillo che condivido in toto: "Questo nostro è forse il tempo in cui tradire non lascia traccia nell’animo del traditore che con ogni probabilità non si sente neanche tale”.