Castelvetrano piange la scomparsa del Dott. Salvatore Mantia. Per anni colonna portante dell’Ospedale di Castelvetrano

del 2022-07-04

È venuto a mancare il Dottore Salvatore Mantia, un pezzo della storia del nostro ospedale e della nostra città. 80 anni, una bella persona sempre sorridente è stato Primario del reparto di medicina di Castelvetrano. Fu anche consigliere comunale in Alleanza Cittadina nel 1993.

Così lo ricorda un ex collega il Dott. Vito Signorello:” Ci siamo conosciuti lo stesso giorno che è arrivato a Castelvetrano, perché mi ha chiesto di usare lo studio in attesa del suo. Faceva parte del sindacato dei medici ed era impegnatissimo nel cercare di migliorare l'ospedale. Ci siamo subito intesi e da quel momento abbiamo collaborato per realizzare questo obiettivo. Era un ottimo professionista, una persona simpatica, un gentiluomo, era il mio medico di fiducia e sicuramente ne sentirò la mancanza.”

Anche il Prof. Calcara ha voluto ricordarlo così:" Ho conosciuto Salvatore Mantia nel 1992 quando su iniziativa di Beppe Bongiorno si diede vita al Comitato cittadino La Voce esperienza dalla quale sarebbe nata Alleanza Cittadina. Si trattava di unire le energie positive delle città per reagire ad un momento di profonda crisi che la città anche allora attraversava dopo uno scioglimento di consiglio comunale e un successivo commissariamento. Salvatore era primario in ospedale e mise a disposizione la sua competenza anche per difendere la sanità belicina e la centralità del nostro nosocomio. Fu eletto consigliere comunale e vice presidente del consiglio facendosi apprezzare per la sua concretezza, pacatezza ed equilibrio. Curò con molta amorevolezza mia madre. Lo ricorderò sempre come una persona dallo squisito tratto umano e dalla grande professionalità."

Tra i tanti commenti quello dell'ex Preside Ferri:" Caro Elio ho letto con vero dispiacere ho appreso della morte dell'amico Dott.Salvatore Mantia al quale mi legavano, anche, rapporti di lavoro.Infatti negli anni compresi tra il 1975/80 nella qualita' di Componente d'Amministrazione, Presidente Benito Caradonna, mi recai a Mazara per convincere il dottore a trasferirsi nel nostro Ospedale e mettere su il Primariato e Reparto di Medicina.In quella occasione convinsi, anche, un chirurgo, del quale non ricordo il Cognome.Mi recai anche a Bellinzona convincendo l'amico dott.Peppuccio Accardo a trasferirsi a Castelvetrano e creare, anche, il reparto Ortopedia e Chirurgia.La morte del dottore Mantia mi rattrista profondamente.Un vero Signore ci lascia, Antonio Ferri"

L'estremo saluto verrà dato mercoledì ore 9:30 presso la chiesa di San Francesco da Paola.

La Redazione, nella persona del direttore Avv. Elio Indelicato, porge sentite condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici che hanno avuto l’onore di conoscerlo.