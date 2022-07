Folgore, colpo di mercato in attacco. Ritorna Calogero Carovana

di: Redazione - del 2022-07-05

La Asd Folgore Calcio Castelvetrano annuncia di aver sottoscritto contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Calogero Carovana, classe 1990, attaccante per la stagione sportiva 2022/2023.

Si tratta di un gradito ritorno in rossonero per il forte centravanti, cresciuto nella Folgore che vanta esperienze in Eccellenza e Promozione con le maglie del Marsala, Ribera, Favara, Menfi e Alcamo.