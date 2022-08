Si è dimesso l’Ass. Davide Licari. “Castelvetrano deve imparare a volersi bene”

del 2022-08-01

Si è dimesso oggi 1 Agosto l'architetto Numinato Davide Licari. Era x entrato a fare parte della Giunta nell’Aprile 2020. La sua delega era alla Rinascita economica e alle Attività Produttive. Le sue dimissioni che vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi sono dovute al fatto che Licari andrà a ricoprire un altro incarico in sede regionale che andrà ad aggiungersi all'attività di consulenza a privati. Da qui la scelta di defilarsi per l'impossibilità oggettiva di dedicarsi ai bandi e alla programmazione comunitaria del Comune di Castelvetrano.

L’Assessore alla Rinascita Economica ed Attività Produttive Licari Numinato Davide, con una lettera inviata al Sindaco Enzo Alfano, ha rassegnato oggi, lunedì 1 agosto 2022, le proprie dimissioni.

“Intendo rimettere il mio mandato da Assessore – si legge nella nota – in quanto motivi professionali e familiari non mi consentono più di espletare il mio lavoro a tempo pieno. Da Esperto in Progettazione Comunitaria, mi sono ritrovato a fare politica, come assessore, più per vocazione e non di professione, il che, inevitabilmente, ha influenzato il mio modo di fare... politica, ma non il mio modo di (Essere) Pensare. Alla fine di questa Esperienza penso che Castelvetrano sia un paese che debba imparare a volersi bene, debba riconquistare un senso di Comunità. Manifesto da subito la disponibilità ad una collaborazione professionale con la S.V., avendo condiviso il programma elettorale e la sua attuazione, in questo scorcio di percorso, dal 02.11.2020 al 01.08.2022, per creare le condizioni di uno sviluppo Socio-economico sostenibile”.

Nel documento Licari conclude: "La ringrazio per la fiducia che ha riposto nella mia persona, e contestualmente ringrazio tutta la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Consiglieri Comunali, i Dipendenti comunali con cui ho lavorato insieme, nonché, in particolare, il Gruppo locale M5S, con i quali ho sempre intessuto rapporti di stima e di piena collaborazione”.