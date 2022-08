“Il nostro Ospedale ancora una volta penalizzato. Cittadini se ne ricordino alle Regionali”. Nota di Orgoglio

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-05

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Orgoglio Castelvetranese che ripercorre le vicende degli ultimi anni sulle questioni dell’Ospedale di Castelvetrano:

“La conferma di una deliberata strategia di sistematica distruzione dell’offerta sanitaria a Castelvetrano e nella Valle del Belìce, arriva dalla comunicazione della Gestione Tecnica dell’Asp di Trapani (prot. N. 0101881 del 5/8/2022) che prevede dei lotti di intervento tecnico dettati dalle scelte regionali per il PNRR.

Fra tutti i programmati interventi per la costruzione di ospedali di comunità, case di comunità e di centrali operative territoriali non è presente Castelvetrano città cancellata.

Ancora una volta il nostro territorio viene mortificato dalle scelte di una classe politica Regionale che ha abbandonato a se stesso il territorio belicino, determinando la trasformazione a carcassa dell’ospedale della Valle del Belìce, con un graduale e sistematico depotenziamento dell’intera struttura.

Dopo il trasferimento a Mazara del nostro Punto Nascite e del Reparto Pediatria, anche il reparto di Ortopedia è a rischio chiusura, una volta che gli ortopedici, i quali sono applicati da altre strutture, ritorneranno presto alle loro sedi.

È stato disposto dall’Asp Provinciale di non procedere a nuovi ricoveri nel nostro Reparto Medicina per mancanza di personale medico.

Di tutto ciò, la Direzione strategica dell’Asp dovrebbe darne spiegazione, smentendo il dato ineluttabile che fra i cinque ospedali della nostra Provincia di Trapani, l’unico ad essere penalizzato, declassato e vilipeso è quello di Castelvetrano, nella totale colpevole indifferenza della classe politica locale di governo e di opposizione e nella fallimentare via istituzionale dei Sindaci del Belìce.

Qualcuno dovrà rispondere di tutto ciò e ci auguriamo che gli elettori, già il 25 Settembre, facciano tesoro delle nostre denunce di ben oltre quattro anni di attività di Orgoglio Castelvetranese, per non cadere nella trappola della caccia al voto di chi, del diritto alla salute di 100.000 belicini si è disinteressato, per interesse personale e clientelare per favorire altri territori.

Orgoglio Castelvetranese Belicino”