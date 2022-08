Il lettore scrive: “Il degrado del ponte di Racamino e gli interventi necessari prima dell’inverno”

di: Redazione - del 2022-08-17

Giunge alla Redazione di Castelvetranonews una lettera aperta al Sindaco Enzo Alfano da parte di una nostra lettrice residente a Castelvetrano, che lamenta della situazione, già fatta presente Novembre scorso ( clicca qui per vedere l'articolo ), in cui versa il ponte di Racamino in via Seggio.

La condizione del ponte, infatti, non sembra essere migliorata, ma peggiorata di mese in mese, creando disagio e sconforto tra i residenti.

Ecco di seguito la sua lettera:

“Spett. Dott. Alfano,

lo scorso 16 Novembre 2021 ho inviato alla redazione di Castelvetranonews una lettera in cui descrivevo la situazione in cui “versava” il ponte di Racamino della via Seggio, con in più una dettagliata documentazione fotografica.

Quest'anno mi rivolgo a Lei personalmente, nostro primo cittadino.

In tutto questo tempo ho pensato che qualcosa sarebbe successa, che una squadra di bravi e volenterosi percettori, inviati dal Comune che perde solo tempo a fare i colloqui, avrebbero, magari in una settimana, bonificato tutto, che chi di dovere avesse aggiustato fili penzolanti di nn so cosa, che il muretto pericolante fosse rimesso allo stato originale e invece, dopo quasi un anno, eccomi qua a scrivere, mio malgrado, che il ponticello “versa” nelle medesime condizioni, anzi, è pure peggiorato!

Le canne crescono a dismisura in altezza e larghezza, i detriti sono aumentati, peggiorando la situazione già di per sé pericolosa. Mi sono chiesta se qualcuno, dopo la mia segnalazione, si fosse preso la briga di fare un controllo sul posto.

L'unica cosa nuova che ho notato è un bel cartello blu con freccia direzionale obbligatoria addossato al muretto. A che serve? Un po' prima del muretto, un cartello di strettoia e limite di velocità fa capolino da una siepe che lo copre quasi interamente. Eppure i Vigili, che credo abbiano la tutela della sicurezza urbana, battono la via Seggio tutti i giorni.

Cosa controllano? Perché in un anno nn è cambiato niente? Non mi venga a dire che il personale è sotto organico, che il Comune nn ha soldi. Vede, Egregio Dott. Alfano, io conosco già le risposte. Allora, alla luce di questi giorni di allerta gialla, quali sono le prospettive per il prossimo inverno? Vogliamo ritrovarci le case di nuovo allagate, avendo già vissuto quest'esperienza con un familiare anziano e malato? O aspettiamo eventi più gravi?

La ringrazio per il tempo che Lei nn perderà nel leggere questa mia lettera e La saluto, certa di una risposta che non arriverà.

Una cittadina che paga le tasse.”