Rossella Leone è Miss “Venere d’Italia”presso la mitica Piazza Triona di Bisacquino

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-21

Successo di pubblico per la 2^ selezione interprovinciale per la provincia di Palermo del Concorso “Miss Venere d’Italia” edizione 2022. La manifestazione, già alla VII edizione, è stata patrocinata dal Comune di Bisacquino ed è stata organizzata presso la grande Piazza Triona in occasione dei grandi festeggiamenti della Madonna dello Sbalzo gemellata alla selezione di Miss “Estate Mediterranea” responsabile nazionale l'Associazione Culturale dello Spettacolo e dello Sport “NEW PRODUCTION”, coordinata dal prof. Salvatore Ginevra, che fin dal 1990 effettua kermesse di bellezza, Il back-stage delle partecipanti è iniziato alle ore 17,00 presso la magnifica piazza, mentre la manifestazione si è svolta dalle ore 22.30 a seguire.

La qualificata ditta di Biagio Rotolo ha approntato la passerella, le luci e l'impiantistica service & hi-fi ed il dj Bertino ha intercalato egregiamente le musiche selezionate in parte da lui stesso ed in parte da Salvatore Ginevra. Hanno partecipato alla manifestazione diverse modelle della New Production di Salvatore Ginevra. Hanno curato le public-relation della manifestazione, l’assessore Giuseppe Giordano e la manager Amalia Casabianca. La serata è stata allietata da 2 mascotte e da 16 aspiranti modelle che hanno sfilato in t-shirt e cappellino, in bikini, in abiti vintage, in abiti eleganti e in costume intero, e dalla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport. Oltre al beauty-contest la kermesse si è avvalsa della sfilata di abiti proposti dalla ditta “MC DOWELL”di quadri d'alta moda e di performance di vari testimonial e artisti di convalidato spessore del variegato mondo dello spettacolo. Hanno partecipato brillantemente alla kermesse: le baby cantanti Niccol Signorello, Carola Prudenza, Arianna Giancontieri, i cantanti Francesco Taddeo, Francesca Crapanzano, Claudio Zingale, l’attore regista Tony Morgan accompagnato dal piccolo attore Francesco, il famoso cabarettista Totò Borgese ed il cantante Massimo Galfano che ha presentato in esclusiva il suo inedito “Ti Direi” cantato venerdi sera su Rai Due nella trasmissione “Leggerissima Estate”. . Hanno partecipato alla manifestazione diverse modelle e precisamente: Iside Bianca Mirici Cappa, Bianca Pisciotta, Adriana Gagliano, Asia Riccobono, Miriam Aisa Giannuzzo, Denise Massimino, Gloria Guccione, Chiara Gagliano, Masha Francesca Mirici Cappa, Rossella Leone, Elena Mangiaracina, Agata Li Volsi, Federica Guccione, Cristina Mistretta, Rebecca Raffa, Francesca Russo e Rosa Lucera. Giuria altamente competente e professionale costituita: Tommaso Francesco Di Giorgio sindaco appena rieletto del Comune di Bisacquino, Giuseppe Giordano Assessore alla Viabilità, Vigili Urbani, Commercio, Attività Produttive, Giuseppe Catalanotto Titolare della catena di negozi Ottica Catalanotto, Pietro Alongi, Salvatore Carì, Dominga Petrone e tante altre personalità. In riferimento al Concorso Nazionale Miss “Venere d’Italia” e Miss “Estate Mediterranea” hanno vinto la manifestazione le seguenti modelle: • Rossella Leone 24 anni di Palazzo Adriano (PA) veterana della passerella col sogno di diventare una celebre modella ha acquisito la fascia di Miss Venere d’Italia ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Castellamare di Stabia dal 01 al 04 Settembre; • Elena Mangiaracina 17 anni di Menfi (AG) studentessa tipica bellezza mediterranea col sogno di diventare una famosa artista e modella 2^ classificata ha vinto la fascia di Miss Estate Mediterranea ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Castellamare di Stabia dal 01 al 04 Settembre. • Agata Li Volsi 19 anni di Menfi (AG), studentessa dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.B. Ferrigno di Castelvetrano”, 3^ classificata ha acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di “Venere d’Italia” che si svolgerà a Castellamare di Stabia dal 01 al 04 di settembre coltiva il sogno di diventare una celebre attrice o famosa modella. • Masha Francesca Mirici Kappa 18 anni di Capo d’Orlando studentessa col sogno di diventare una celebre attrice ha acquisito la fascia di Miss in Gambissima ha acquisito il diritto di partecipare alla finale nazionale di Castellamare di Stabia dal 01 al 04 settembre 2022. • Guccione Federica 20 anni di Castelvetrano diplomata liceo Scienze Umane, di professione hostess, col sogno di diventare una celeberrima modella ha vinto la fascia di Una Star per lo Spettacolo ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di San Marino dal 25 al 28 settembre. • Rebecca Raffa, 18 anni, con l’hobby dell’equitazione ha vinto la fascia di Miss Portamento.

Cristina Mistretta, 20 anni, col sogno di diventare attrice o professoressa di lingue ha vinto la fascia di Miss “Freedoom in Tour 22”. Ha presentato la serata, una divertente Rosy Abruzzo.

Le coreografie sono state brillantemente curate da Amalia Casabianca. Make up a cura di: dalla titolare Rosalia Lorino e dalle ragazze del Centro estetico “Essenza della bellezza ”. Fotografi ufficiali della kermesse sono stati Roberto Stella e Nini Sottile. Il programma dello spettacolo è stato alquanto nutrito e vario ed è sempre stato seguito da una enorme moltitudine di cittadini, di turisti e curiosi che ne hanno decretato un prorompente gradimento con ampio successo di critica.

Apprezzamenti, riconoscimenti notevoli e regali forniti dall’organizzazione e dalla giuria per tutte le Miss partecipanti alla manifestazione.

La serata è stata organizzata dall’intero staff dell’ Associazione Culturale Sportiva New Production del prof. Salvatore Ginevra che ringrazia tutti gli artisti intervenuti e tutte le partecipanti per la bravura e disinvoltura dimostrata in passerella.