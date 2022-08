Campobello, successo per carnevale estivo a Tre fontane e Torretta Granitola

di: Giuseppe Fontana - del 2022-08-20

Grandissima affluenza per il carnevale estivo delle borgate marinare di Campobello di Mazara.

Tre fontane e Toretta Granitola divenute palcoscenico di numerosi gruppi, accompagnati da carri allegorici che hanno sfilato per le viuzze trasmettendo festa e folclore.

Ed è proprio dalla sicilianità che il gruppo dei Tamburinai Scrusciu di Sicilia, unico gruppo di Tamburinai di Castelvetrano-Selinunte, ha dato il suo contributo, per animare dinanzi al corteo l’evento, attraverso suoni di un’antica Trinacria, dilettandosi con tamburi rullanti, in particolare con esibizioni sonore di gusto arabo spagnoleggiante, richiamando le genti con i famosi bandi cantati in rima baciata.

Tre Fontane ha accolto il gruppo con grandi applausi, e in un certo senso Castelvetrano ha dato il suo contributo al carnevale con i suoi artisti.

Quest’anno con una particolarità in più, la presenza dei famosi Moro e Mora, con costumi realizzati dalla signora Dora Bologna, con l’aiuto di Giuseppe Fontana. Si ringraziano anche Maurizio e Maria Morici, Manuel Fontana e Giuseppe Morosi agli emozionanti rulli e Ino Mangiaracina il nostro fotografo.

Si ringrazia inoltre l’Amministrazione di Campobello di Mazara, per aver dato l’opportunità di far prendere vita a questo bellissimo evento, Nino Centonze e Gianvito Greco per aver creduto nel progetto e infine tutta la comunità delle borgate.