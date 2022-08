Oggi al via la nuova stagione del Football Club Belìce Partanna. Entusiasmo dopo gli ultimi rinforzi

di: Redazione - del 2022-08-23

Dopo il salto di categoria il Partanna calcio già pensa alla grande per un campionato di vertice. Si apre ufficialmente oggi la nuova stagione del Football Club Belìce Partanna. A guidare la formazione che concorrerà al campionato di Prima Categoria l’ex bandiera del Trapani Calcio Nino Daì, il quale sarà coadiuvato da Francesco La Rocca (che farà parte anche della rosa dei giocatori) e da Alex Olaru, nel ruolo di preparatore dei portieri.

Già il solo nome di Nino Daì ha acceso gli entusiasmi nella citta belicina, che da qualche anno ha iniziato la buona politica nel settore giovanile con una bene organizzata scuola calcio. Entusiasmo ai nastri di partenza della società belicina e della comunità degli sportivi, visto che una formazione di Partanna mancava da 27 anni dalla Prima Categoria.

Sicuramente i più anziani ricordano un Partanna in Eccellenza, quando giocava nel mitico stadio della Madonna delle Grazie, chiuso da troppi anni, e che pare ci sia un progetto per riqualificarlo. Il mercato ha regalato diversi colpi. Spicca il nome dell’attaccante Davide Scuderi con trascorsi in eccellenza a Mazara e Marsala. In attacco ufficiale anche l’arrivo in avanti di Emanuele La Vecchia. E ancora, Giuseppe Curseri, cresciuto nel settore giovanile del Messina, e con trascorsi anche lui al Mazara; Nicolò Ferracane, scuola Palermo, ed ex Folgore Castelvetrano in Eccellenza, e Riccardo Pavia, importante tassello nel pacchetto arretrato.

In mezzo al campo, bel colpo con l’arrivo del 2002 Vincenzo Salvo, con passato nel vivaio della Pro Sesto. Dal Petrosino, reduce dalla vittoria in Coppa Italia e otto gol la scorsa stagione, Daì potrà contare su Dennis Tilotta e sul difensore Ferdinando Matteucci (2001), ex settore giovanile del Trapani e ultimamente in Eccellenza e in Promozione con la Folgore di Castelvetrano.

Elementi di sicuro affidamento che sotto le esperti mani di Ninò Daì sapranno dare soddisfazioni alla città belicina.