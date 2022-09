I giochi preferiti dagli italiani e perché sono divertenti

di: Francesco Accardi - del 2022-09-01

Introduzione

Gli italiani sono un popolo di grandi scommettitori, tanto che l’Italia ogni anno si conferma come una delle nazioni leader nel mondo del gioco d’azzardo in quanto a volumi di giocate effettuate.

Oltre al mondo delle scommesse, dove gli italiani sono secondi solo dietro al Regno Unito, nel nostro Paese sono amatissimi anche tutti i giochi casinò. Il numero di persone che giocano ai giochi da tavolo e alle slot aumenta ogni anno, anche grazie ai progressi legati alla tecnologia e all’espansione della banda larga, che ha permesso il proliferare dei casinò online.

Proprio i casinò online hanno trainato tutta l’economia del gioco d’azzardo nel periodo della pandemia, quando i casinò terrestri e le sale da gioco hanno dovuto abbassare la saracinesca. Il passaggio al gioco online, che comunque non ha rimpiazzato quello nei casinò reali e nelle ricevitorie, ha permesso un allargamento del parco giocatori: dai classici giocatori esperti di casinò siamo passati a giocatori molto più giovani, smaliziati e iper tecnologici.

Andiamo a vedere quindi come sono cambiati i gusti degli italiani in fatto di giochi con l’avvento dell’online.

I giochi preferiti

Gli italiani amano le scommesse sportive e le lotterie, ma hanno imparato anche ad amare e ad appassionarsi ad una vasta gamma di giochi casinò. Stiliamo una classifica dei giochi più giocati ed apprezzati.

Le Slot

Quasi a sorpresa, come evidenziato anche recentemente dall’ esperto di casinò Edoardo Riccio , ogni anno oltre la metà degli introiti del gioco d’azzardo che arriva all’Erario deriva proprio dalle vecchie macchinette mangiasoldi.

Le slot machine hanno vissuto un’evoluzione fortissima negli ultimi anni, passando da mere macchine con 3 rulli ed una sola linea di vincita a modernissime video slot con molteplici rulli e migliaia di linee di vincita.

Il successo che le slot continuano a riscuotere è legato indubbiamente anche all’esplosione dei casinò online e alla progressiva ludicizzazione di queste macchine.

Le slot, con il passare del tempo, hanno saputo reinventarsi ed adattarsi ai nuovi giocatori d’azzardo, prevalentemente giovani, che sono nati con internet e con i videogiochi.

Le nuove slot, dette anche megaways, assomigliano tantissimo ai videogiochi. Sono sempre meno i giocatori passivi che impiegavano il proprio tempo a cliccare annoiati su un tasto o una leva, aspettando la combinazione fortunata: adesso i giocatori possono vincere anche grazie alla propria abilità, necessaria anche per tutti quei giochi bonus e sotto giochi che le nuove slot portano in dote.

Oltre a questo, una componente fondamentale che ha di fatto rilanciato le slot è quella legata alla grafica e al sonoro: giocare oggi alle slot è un’esperienza appagante grazie alla collaborazione delle software house con le aziende dei videogiochi e le aziende cinematografiche.

Sono sempre di più le slot a tema videogames e film, dove nei rulli compaiono i propri personaggi preferiti e la grafica e il sonoro ricalcano le atmosfere vissute al cinema.

Il Blackjack

Il caro e vecchio blackjack continua ad essere il gioco di carte vecchio stile più amato dagli italiani. Noto come 21, è apprezzato dai vecchi ma anche dai nuovi giocatori non tanto per la grafica o chissà cos’altro, quanto per lo schema di gioco estremamente semplice.

Nel blackjack le possibilità di vincita sono in media più alte rispetto agli altri giochi, quello che conta è avvicinarsi il più possibile a 21 (le figure valgono 10 e gli assi possono valere 11 o 1) e battere il banco. Oltre a questo però c’è di mezzo tanta strategia, dato che si vince anche se il banco sballa, superando appunto il numero 21.

Il blackjack piace agli italiani anche perchè è un gioco reso famoso da tanti film hollywoodiani e in teoria è intrigante, perché i bravi giocatori potrebbero anche contare le carte del sabot per riuscire a calcolare meglio le probabilità di vincita.

Il Poker

Il poker ha vissuto momenti di gloria qualche anno fa con il lancio della modalità torneo in versione Texas hold’em, che ha presto conquistato tutti, rimpiazzando la modalità a 5 carte coperte.

Da sempre amatissimo in Italia, il poker ha vissuto momenti altalenanti: reso famoso e giocato da alcuni forti operatori come Pokerstars, che hanno anche pubblicizzato parecchio il gioco, ha perso interesse dopo qualche anno a causa della lunghezza logorante dei tornei.

Con l’introduzione però dei tornei fast, detti Sit&Go, la musica è cambiata: nessun orario di inizio prestabilito e tornei giocati prevalentemente da pochi giocatori. Questo fatto ha cambiato il destino del poker, di nuovo adatto a tutte quelle persone con poco tempo a disposizione.

Altro fattore decisivo è stato l’avvento della nuova invenzione Pokerstars, il torneo Spin&Go: il meccanismo è simile al precedente ma qui i giocatori, di solito 3, poco prima di sedersi al tavolo vengono a conoscenza del montepremi prestabilito, che cambia a seconda del moltiplicatore casuale: il montepremi può aumentare dalle 2 alle 12000 volte! Sempre su Pokerstars trovate un’ampia sezione dedicata ai tutorial per imparare a giocare a tutte le varianti del poker.

I Giochi di Carte Classici

Con grande sorpresa, appena dietro blackjack e poker, gli italiani sono grandissimi appassionati dei vecchi giochi di carte. Grazie a tanti casinò online come Lottomatica, Snai e Sisal, sono stati riproposti in modalità online dei grandi classici della nostra infanzia come Scopa, Briscola, Burraco e Sette e Mezzo.

Questi giochi, che ricordano appunto l’infanzia di tanti giocatori, sono estremamente divertenti e ben si prestano ad essere giocati in modalità online. Visto il forte interesse, gli operatori di casinò stanno dedicando sempre più spazio a questi giochi, creando tornei e abbinando, anche sovente, succulenti bonus.

La Roulette

Chiudiamo questa carrellata di giochi con un grande classico, sempre amato dagli italiani: la regina Roulette! Certo, giocare dal vivo e sentire il rumore della pallina che gira intorno al numero che abbiamo puntato è un’altra cosa, ma anche online ormai la grafica ha fatto miracoli.

Il gioco della roulette sta vivendo una nuova vita anche grazie ai casinò live, in cui si può giocare dal vivo con veri e propri croupier. Tantissime poi anche le varianti, alcune molto vicine ai videogiochi, grazie a particolari bonus moltiplicatori, che hanno fatto appassionare a questo classico anche un pubblico di giovanissimi.

Conclusioni

Sono tantissimi i giochi di casinò amati dagli italiani. Le slot confermano la propria quota di mercato, ma anche i cari e vecchi giochi di carte, perfino quelli classici italiani, stanno prendendo quota, appassionando sempre più il pubblico.

Le recenti trasformazioni tecnologiche hanno permesso anche un conseguente rinnovamento della struttura dei giochi, un miglioramento in termini di qualità grafica ed interfaccia utente, per cui il divertimento negli anni si è via via ampliato.

I giochi casinò si stanno avviando verso una più rapida e completa ludicizzazione anche grazie all’avvento dei casinò live e, nell’immediato futuro, anche del metaverso, che probabilmente cambierà anche il modo di giocare e i gusti degli italiani.