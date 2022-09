Partanna, Angelo Bulgarello nominato nuovo coordinatore Regionale delle Città dell’Olio di Sicilia

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-01

Bulgarello, Vicesindaco delegato dal primo cittadino Nicolò Catania, è stato eletto all’unanimità durante l’Assemblea di coordinamento che si è svolta al Comune, alla presenza del Presidente delle Città dell’Olio, Michele Sonnessa, e del Direttore, Antonio Balenzano, e raccoglie il testimone da Sebastiano Gurrieri, ex Sindaco di Chiaromonte Gulfi.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e la stima che mi hanno riconosciuto. Accolgo la responsabilità di un ruolo che richiederà impegno ma che affronterò con entusiasmo e con perseveranza. – Ha detto Angelo Bulgarello. – Consapevole dell’eredità ricevuta e del fatto che per le Città dell’Olio la Sicilia è una Regione strategica per la qualità del suo prodotto ma soprattutto per la sua vocazione turistica e la capacità di iniziativa che ha sempre mostrato, organizzando eventi di grande rilievo”.

Il Comune di Partanna vanta una tradizione di rilievo riguardo al tema dell’olivicoltura e negli anni ha organizzato momenti di studi e convegni di natura scientifica con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e degli addetti ai lavori.

Nella stessa occasione si è parlato della partecipazione delle Città dell’Olio siciliane ai progetti nazionali dell’Associazione: dal neonato Marchio Città dell’Olio ai grandi eventi come la Camminata tra gli Olivi e il Concorso nazionale Turismo dell’Olio, giunto alla sua terza edizione.