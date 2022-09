Castelvetrano, Amministrazione Comunale promuove avvio di tre progetti per integrazione ore lavoratori Asu

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-07

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha promosso l’avvio di tre progetti per integrare il monte ore dei lavoratori Asu del Comune. “Nonostante il pochissimo lasso di tempo a disposizione (abbiamo avuto soltanto una giornata di lavoro a disposizione), grazie all’impegno ed al lavoro pregiato del collega Nicola Ferreri ed alla sensibilità del Responsabile di Direzione, siamo riusciti ad inviare, entro i termini, la richiesta alla Regione. – commenta il Sindaco – Essa permetterà di rendere più efficace ed efficiente la macchina amministrativa, che risente nella gestione ordinaria delle risorse e del lavoro straordinario delle criticità inerenti il dissesto finanziario ancora in atto.”

I progetti in oggetto, riguardano il potenziamento del servizio di portierato, la riqualificazione di aree a verde pubblico, i servizi a sostegno della domiciliarità, la smaterializzazione e la dematerializzazione degli atti amministrativi dell’ente. Per tutti i lavoratori sarà una boccata di ossigeno in termini economici, in un periodo in cui si assiste a rincari esponenziali delle materie prime.