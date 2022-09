San Vito: distrugge auto in sosta e aggredisce i carabinieri. Arrestato

del 2022-09-10

I Carabinieri della Stazione di San Vito lo Capo hanno arrestato, per il reato di danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale, un pregiudicato tunisino classe 93. I militari dell’Arma, nel cuore della notte, allertati da alcune richieste di cittadini che si trovavano nei pressi di via Cavour, sorprendevano il 29enne in evidente stato di agitazione psicofisica mentre stava danneggiando delle auto in sosta tramite un grosso sasso. L’uomo, da anni residente in Italia, alla vista dei Carabinieri intervenuti li minacciava di non avvicinarsi e si scagliava contro uno di loro. Visto il particolare stato di agitazione e la pericolosità del soggetto è stato necessario l’uso dello spray al peperoncino, in dotazione agli operanti, per immobilizzarlo e trarlo in arresto. A seguito di rito direttissimo veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castellammare del Golfo, dove risulta residente, e l’obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne.