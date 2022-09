Castelvetrano, "basta polemiche su ospedale di Castelvetrano". Le parole di Bavetta e l'incontro con Ventimiglia

del 2022-09-09

Incontro e intesa politica tra Rosalia Ventimiglia, candidata alle Regionali, e il Dott. Giovanni Bavetta candidato al Senato con Azione/Italia Viva. Lo stesso Bavetta ha così commentato:

"In questa foto sono con Rosalia Ventimiglia, una castelvetranese che è impegnata in politica, candidata alle regionali, e che vorrebbe capire insieme a me dove la sanità della città di Castelvetrano sta andando.

Noi crediamo che la nostra città meriti le attenzioni e le tutele necessarie affinché non sia più trascurata e affinché possa essere rappresentata adeguatamente.

È stata una bella e intensa chiacchierata, che guarda al futuro, ad una forza messa in campo fuori dai personalismi e dentro una progettualità che guarda alla risoluzione di criticità.

Bisogna guardare alla storia delle persone, a cosa hanno fatto, a cosa hanno realizzato nelle loro vite lavorative, alla correttezza morale ed etica.

La mia candidatura è proprio questo, la sintesi di un percorso umano e lavorativo che mi ha sempre visto proteso a favorire la collettività.

Vogliamo spegnere ogni polemica, l’ospedale di Castelvetrano è stato lasciato in perfetta salute con una delibera del 2017 attuativa della rete ospedaliera, emanata proprio da me.

Non c’è da proseguire le strumentali polemiche ancora in atto, l’augurio è quello che successivamente, ad elezioni avvenute, si sia in grado di ripristinare la piena funzionalità dei reparti, così come erano indicati in quella pianta organica."

