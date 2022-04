Gibellina, arriva in Forza Italia il consigliere Vincenzo Ciolino. Si rafforza il gruppo consiliare.

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-21

"Ieri, insieme al commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, abbiamo dato il benvenuto nel partito azzurro al consigliere comunale di Gibellina Vincenzo Ciolino.

Sono sicuro che Vincenzo, forte del suo radicamento nella comunità e animato da una straordinaria passione politica, opererà nell’interesse dello sviluppo socioeconomico del suo territorio e al contempo lavorerà per far crescere ancor di più Forza Italia in tutta la Valle del Belice.

Con l’ingresso di Ciolino nel Partito si rafforza a Gibellina il gruppo consiliare di Forza Italia composto dallo storico consigliere forzista Nicola Agosta, ieri presente all’incontro a Palermo e dalla consigliera Antonella Lanfranca".

On. Toni Scilla Coordinatore provinciale Forza Italia Trapani