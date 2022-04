Covid 19, salgono a 281 gli attuali positivi a Castelvetrano. Ecco la situazione aggiornata in Provincia

del 2022-04-29

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e provincia secondo il consueto bollettino fornito dall'ASP di Trapani. Aggiornamento di venerdì 29 aprile 2022.‍‌

I casi attuali positivi sono 5857 (ieri 5751) così distribuiti:

Alcamo 614; Buseto Palizzolo 44; Calatafimi-Segesta 115; Campobello di Mazara 126; Castellammare del Golfo 211; Castelvetrano 281 (ieri 269); Custonaci 139; Erice 411; Favignana 105; Gibellina 32; Marsala 1160; Mazara del Vallo 454; Misiliscemi: 4; Paceco 196; Pantelleria 162; Partanna 163; Petrosino 60; Poggioreale 4; Salaparuta 13; Salemi 117; San Vito Lo Capo 52; Santa Ninfa 28; Trapani 1073; Valderice 248; Vita 45.

Totale deceduti 643 (/); totale guariti 91968.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0; Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 9 (-1); Ricoverati in degenza ordinaria: 63 (-5); Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 9 (-1).