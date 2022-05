Da Gibellina alla Camera dei Deputati per il "Premio America Giovani". Storia di Alessia Di Bella

di: Redazione - del 2022-05-12

Alessia Di Bella, gibellinese, laureata magistrale con 110 e Lode in Economia e Direzione delle Imprese all’ Università degli studi di Enna Kore, è stata selezionata per partecipare, presso la Camera dei Deputati, alla cerimonia per la consegna delle pergamene ai giovani neolaureati con percorso universitario di eccellenza vincitori del "Premio America Giovani" e della borsa di studio per l’accesso al master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia-USA.

Alessia, che emozioni hai provato?

Sono grata ed onorata di essere stata selezionata per partecipare alla cerimonia e per la borsa di studio per l’accesso al master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia USA. Un’esperienza che porterò sempre nel cuore, tanta emozione e gratitudine per questa importante opportunità di crescita e formazione.

In cosa consiste questo master?

E’ un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi. Si rivolge a laureati di primo e secondo livello, o laureandi che conseguiranno il titolo entro il termine del master, che vogliono indirizzare il loro futuro verso la leadership nelle relazioni internazionali.

Unisce l’insegnamento di competenze specialistiche affiancandolo alla formazione di un pensiero globale e una visione intrinsecamente internazionale, fornendo una metodologia per la crescita e al tempo stesso la “cassetta degli attrezzi” per metterla in pratica.

Ha lo scopo di costruire l’approccio a una conoscenza multidisciplinare che può essere applicata nelle aziende pubbliche e private, nelle multinazionali, nelle amministrazioni governative o intergovernative, nelle organizzazioni internazionali.

Il direttore del Master è la professoressa Stefania Giannini, già Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed attuale vicedirettore generale dell'Unesco.

Il Master, con docenti di prestigio internazionale, usufruisce dell'adesione del Ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro della Cultura. Diverse istituzioni accademiche internazionali collaborano con il Master, tra cui la Venice International University presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani, che è anche presidente del consiglio di presidenza del Master.

Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI.

Grazie ai tuoi studi, adesso lavori per un’importante multinazionale. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?

“Si, lavoro per la 'Transformation Consulting' presso il cliente Banca BNL nell’area finanziaria. Sono orgogliosa di poter svolgere il lavoro per cui per anni ho studiato e fatto sacrifici.

Il mio sogno nel cassetto è quello di poter far carriera in linea con il mio percorso di studi e poter assumere una posizione dirigenziale.”