Tutto pronto in casa Folgore per la gara al Paolo Marino di domani contro il Raffadali

di: Redazione - del 2022-05-07

Prosegue senza sosta la preparazione della Folgore alla sfida di domani domenica 8 maggio, valevole per la semifinale dei Playoff, che vedrà i rossoneri di Totò Brucculeri impegnati con il Raffadali. Due risultati su tre premierebbero la Folgore con il passaggio del turno: infatti, in caso di pareggio nei 90 minuti, si andrà ai supplementari; l’ulteriore risultato di parità nei supplementari aprirà le porte ai rossoneri all’accesso alla finale del girone a Casteldaccia, il giorno 15 maggio.

Una sfida fondamentale contro un avversario giunto al quarto posto, che nella regular season è stato affrontato due volte dall’undici di Brucculeri (vittoria rossonera 2-1 al Paolo Marino e 0-0 al ritorno).

Buona la prevendita indetta dalla società rossonera, quasi 300 i tagliandi staccati in vista della semifinale. Il club spera in una buona affluenza di pubblico per quello che sarà l’ultimo impegno al Paolo Marino della stagione.

Settimana di lavoro della squadra agli ordini di mister Brucculeri: allenamento differenziato per alcuni calciatori reduci da noie muscolari, il tecnico spera di recuperarli tutti. Etmane e Cortese sono, invece, tornati ad allenarsi in gruppo.

Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una giornata di sport e di passione. La squadra conta moltissimo sul sostegno della Curva Nord, che in questa stagione ha rappresentato una costante, sia in casa che in trasferta.