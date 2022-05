La Folgore batte il Raffadali al Paolo Marino. Continua il sogno rossonero

di: Redazione - del 2022-05-09

La Folgore vince la prima gara dei play off battendo il Raffadali e domenica affronterà il Casteldaccia in trasferta.

Quattro a uno il risultato finale, che non rispecchia a pieno la gara che ha visto qualche momento di difficoltà per la Folgore raggiunta dopo l’iniziale goal del vantaggio del difensore Mohamed che in mischia dopo un traversone riesce ad anticipare tutti. Il Raffadali al 35' dopo una bella incursione dalla sinistra pareggia: il pallone attraversa tutta l’area piccola dove Fofana si fa trovare pronto e batte Longo.

La Folgore nel secondo tempo corre qualche rischio ma c’è sempre Longo attento a chiudere la sua porta. All’ 8’ azione caparbia di Corso sulla destra batti e ribatti sotto porta dove c’e sempre Peppe Rustico pronto alla rete. Il Raffadali cala anche fisicamente e al 19’ Corso con una rasoiata da fuori area trova l’angolino per il terzo gol.

La Folgore è padrona del campo e cala il poker al 30’ ancora con Rustico, complice una presa difettosa del portiere su tiro di Rallo, che consente ancora all'attacante rossonero di festeggiare.

Presente un ottima cornice di pubblico alla presenza del Presidente Indelicato, del Sindaco Enzo Alfano, del vice Sindaco Foscari e del Dott. Fabio Triolo il quale, in rappresentanza del Distretto Rotary Sicilia Malta, ha donato un defribillatore alla società rossonera. Importante anche la presenza degli Ultras che hanno sostenuto la squadra per tutta la gara anche sotto la pioggia.

A fine partita anche lo stesso Sindaco Alfano ha espresso soddisfazione per il risultato della Folgore e ha così commentato: "Ieri pomeriggio i nostri ragazzi hanno battuto il Raffadali per 4 a 1, vincendo la prima partita dei Play off. La prossima domenica, nell'ostica trasferta di Casteldaccia,si giocherà,contro la squadra di casa tutte le proprie chance per approdare in Eccellenza. Bravi tutti: atleti, società, e tifosi. Tutti hanno dato il loro fondamentale contributo in questa stagione. Oggi con orgoglio, coraggio, passione e spirito sportivo hanno ben rappresentato i colori della nostra città" .