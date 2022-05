Successo per Giancarlo Commare, il castelvetranese che interpreta il nuotatore Manuel Bortuzzo nel film movie "Rinascere", andato in onda Domenica 8 maggio su Rai 1

di: Redazione - del 2022-05-09

E' di Castelvetrano Giancarlo Commare, classe '91, l'attore che interpreta, con grande successo e carisma, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo nel film movie "Rinascere", andato in onda domenica 8 maggio in prima serata su Rai 1 (per rivedere il film, clicca qui ).

Manuel Bortuzzo, vittima di un incidente causato da due colpi di pistola alla schiena, perde l'uso delle gambe, evento che cambierà e stravolgerà completamente la sua prospettiva di vita. I proiettili non dovevano essere indirizzati a lui, bensì ad un'altra persona.

"E' terribile quello che è successo a questo ragazzo" - riferisce Giancarlo in un'intervista - "non si dovrebbero risolvere queste situazioni con la violenza".

Ancora un importante tassello nella carriera sempre più lanciata per il giovane castelvetranese, ormai sempre più considerato uno dei giovani di talento nello scenario artistico a livello nazionale.