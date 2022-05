Selinunte, via ai lavori per la rimozione della gru “fantasma”

di: Redazione - del 2022-05-11

Marinella di Selinunte.

Si da il via alla rimozione di questa piattaforma di cemento, che ospitava una gru non più in funzione dal 2013, la quale facilitava il passaggio ai mezzi di trasporto eccezionale.

Una gru che è detta "gru fantasma".

Aggiustata negli anni precedenti e poi rimossa (tutto con i soldi dei cittadini siciliani), ormai non esiste più, poichè il Comune si era reso conto, dopo tanta manutenzione, che non funzionava.

Adesso si spera in una rimozione della piattaforma, in attesa di un'agevolazione quantomeno sufficiente per le imbarcazioni.