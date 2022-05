Asu, la questione dei lavoratori: la lettera di preoccupazione di Alfano a Musumeci

di: Redazione - del 2022-05-17

La questione dei lavoratori Asu del Comune di Castelvetrano tiene sempre tutti con il fiato sospeso. Il Sindaco Enzo Alfano ha indirizzato una lettera al Presidente della Regione Nello Musumeci esprimendo tutta la sua preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Di seguito il testo della nota:

"Illustre Presidente,

Le invio questa nota per comunicarLe la mia partecipazione, personale e umana, al profondo disagio che quotidianamente mi viene manifestato dai collaboratori ASU presenti nel mio Comune, i quali svolgono attività e hanno sviluppato competenze ben più impegnative di quelle connesse al loro status giuridico e, soprattutto, al loro, purtroppo quasi irrilevante, compenso.

Apprendo che l'Assessore Scavone ha recentemente presentato in aula, e immediatamente ritirato, un emendamento all'art. 36 della L.9/2021, già impugnata dal Governo nazionale. Ciò non sembra far altro che perpetuare una situazione di stallo che appare al momento quasi indecifrabile nei suoi sviluppi futuri, e la cui sola certezza, invece, è quella attuale di un bacino di lavoratori stanchi e frustrati, cui si chiede un impegno quotidiano senza dare in cambio alcuna certezza e prospettiva a lungo termine.

Illustre Presidente, ritengo che ciascuno di noi possieda una dignità del proprio lavoro che da una parte comporta assunzione di responsabilità e doveri ma si aspetta in cambio rispetto e riconoscimento reciproco.

Oggi le scrivo la presente perché migliaia di lavoratori ASU stanno scioperando, rivendicando, appunto, quella autonomia e quella dignità che oggi non hanno ma che sperano di avere in un prossimo futuro e ritengo che la politica, a tutti i livelli, ha il dovere di rimanere a fianco di questi lavoratori nella loro battaglia civile.

Nel ringraziarLa per la Sua attenzione e sicuri che non mancherà il Suo impegno volto ad una risoluzione della problematica sollevata, Le invio cordiali saluti.

Il Sindaco"