Selinunte, privati in azione lungo la strada che porta alla Pineta. Messa in sicurezza l’area e bonificato tratto di strada

di: Redazione - del 2022-05-28

Dopo le forti piogge di Novembre che hanno causato il cedimento di una parte della strada che, all'altezza del Cantone, conduce alla spiaggia della Pineta, ancora non sono partiti i lavori, nonostante diversi siano stati comunque già i sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune, della Regione e della Protezione Civile.

In attesa che vengano stanziate le somme a livello Regionale, tuttavia i proprietari della Pineta hanno concordato con l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano un intervento immediato, a cura degli stessi proprietari per il tramite dalla ditta edile Russo Giovanni e, pertanto, sono state avviate questa mattina alcune attività, tramite l'utilizzo di un bobcat, che hanno consentito di recuperare parte della strada al lato sinistro, bonificando la stessa dalla presenza di canne.

Al tempo stesso, sono state apposte delle recinzioni in legno, che permetteranno ai turisti e agli avventori di percorrere in sicurezza il tratto di strada che li condurrà alla spiaggia della Pineta, facente parte della Riserva Naturale del Belìce.

Gli interventi lungo la strada del Cantone sono di messa in sicurezza, per consentire l'accesso e la fruizione della Riserva in tutta sicurezza, garantendo l'accesso sia ai visitatori ed ai turisti che alle forze di polizia o i mezzi di soccorso.

I punti di messa in sicurezza sono tre, il tutto a cure e spese della famiglia Rizzuto che, con notevole sforzo economico, dopo l'autorizzazione da parte del Comune consentirà, dopo 8 mesi, l'accesso alla Riserva.