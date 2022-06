Geometra C.bello e il progetto robotica...un successone!

di: Redazione - del 2022-06-07

Quest’anno il progetto Robotica è stato rivolto ai ragazzi della classe 2A Afm dell’istituto “G.B. Ferrigno – V. Accardi” del plesso di Castelvetrano.

Gli alunni hanno imparato a programmare le App per sistemi mobili e per il robot Lego Ev3, a progettare e realizzare stampe 3D.

Tra le App più interessanti, frutto della inventiva degli studenti, il gioco del “dado parlante” in più lingue, il gioco “Indovina il numero”, il gioco del ping-pong, il “ricettario parlante”, alcune app quiz su argomenti di studio, un gioco simile a Minecraft e un’App per comandare a distanza il robot Lego Ev3.

Durante le attività, gli allievi hanno realizzato anche vari progetti di stampa 3D, quali portachiavi, portapenne, targhe e ciondoli.

I ragazzi sono stati seguiti per la progettazione delle App e per l’implementazione del robot Lego Ev3 dalla prof.ssa Lalicata Maria Vincenza e per le progettazione delle stampe 3D dal prof. Sciuto Orazio.

Tutti gli alunni hanno seguito con grande entusiasmo le attività progettuali, acquisendo alte competenze professionali in ambito digitale ed hanno continuato a realizzare App e stampe 3D anche dopo l'effettiva conclusione del progetto, mostrando interesse e capacità fuori dall’ordinario.

Quest’attività ha certamente dato agli studenti del Ferrigno-Accardi l'occasione di sperimentare nuove possibilità di applicazione della programmazione informatica, fornendo loro delle competenze professionali di notevole livello ed un know-how spendibile immediatamente, sia in campo lavorativo che per il completamento degli studi.