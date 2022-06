Folgore, Brucculeri non sarà l'allenatore della squadra nella prossima stagione sportiva

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-17

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica che il rapporto professionale con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Totò Brucculeri, terminerà il prossimo 30 giugno 2022.

Il presidente, avv. Giuseppe Indelicato, a nome di tutta la società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la dedizione al lavoro svolto in questa stagione:

"A Mister Brucculeri un ringraziamento di vero cuore per quello che ha dato a questa squadra ed a questa società che mi onoro di rappresentare.

Un condottiero capace di prenderci in corsa in una posizione di classifica alquanto deficitaria e di portarci ad un passo dal grande sogno. Aver avuto un tecnico con un curriculum di tutto rispetto fa onore alla storia recente della Folgore. Ringrazio Mister Brucculeri per tutto quello che ha trasferito ai ragazzi, non solo da un punto vista sportivo, ma anche umano.

Esserci lasciati con una stretta di mano e con un caloroso abbraccio la dice lunga sul rapporto che lega la Folgore a Brucculeri.

Auguriamo un grosso in bocca in lupo alla carriera ed ai futuri incarichi tecnici".