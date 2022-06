Arte al Buio in occasione della notte romantica a Salemi

del 2022-06-23

È possibile immaginare l'arte al buio? Quale può essere la percezione della bellezza dell'arte senza l'uso della vista? Questa è la sfida per superare una nuova frontiera: pensare ad un nuovo modo per fruire l'arte anche per coloro che non possono usare gli occhi.

In occasione della notte romantica 2022 a Salemi, è stato avviato dall'Associazione Spazio Libero Onlus, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sottosezione di Salemi e il patrocinio del comune, l'evento "arte al buio".

Il percorso realizzato è stato un'esperienza sensoriale, affascinante e coinvolgente, in quanto si sono invertiti i ruoli dei fruitori: solo i non vedenti o coloro che hanno coperto i loro occhi sono stati coinvolti in una percezione tattile delle sculture, vivendo un'esperienza nuova ed appagante.

L'obiettivo è stato quello di stimolare, attraverso il tatto e l'udito, le proprie capacità percettive, attraverso un rapporto diretto con le opere e gli artisti. Oltre alla visita tattile, i visitatori hanno vissuto un viaggio musicale sorprendente e intenso nel buio più totale, grazie alla musica del duetto UICI "Punti di vista band".