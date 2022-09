Regionali, Nicolò Catania esulta dopo l’elezione all’Ars: «Risultato che premia lavoro fatto in questi anni»

del 2022-09-28

«È un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni da amministratore locale e per il territorio». Lo ha detto stamattina Nicolò Catania, sindaco di Partanna, a scrutinio quasi concluso in tutta la provincia. Catania è risultato il più votato nella lista “Fratelli d’Italia” ed è stato eletto deputato regionale: quando manca ancora il risultato di una sezione, Nicolò Catania ha totalizzato 6.276 voti, distaccando Giuseppe Bica di poco più di 3 mila voti (3224).

«È una soddisfazione che condivido insieme a tutti gli elettori e alla squadra che in queste settimane mi è stato vicino – ha detto ancora Catania – ora è il tempo di tradurre l’impegno di questi anni nelle scelte che vengono prese all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’obiettivo rimane il dialogo e l’ascolto del territorio – ha detto ancora Catania – con le sue priorità ed esigenze da tradurre in programmazione e interventi concreti. E in questa direzione il mio impegno non verrà mai meno». Ieri sera a Partanna è arrivato il coordinatore provinciale del partito Maurizio Miceli e i coordinatori locali dei vari paesi della provincia.

Ufficio Stampa Nicola Catania