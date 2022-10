Nel ricordo di Giulio Noto, l’artista castelvetranese che amava la vivacità dei colori sulle tele

di: Salvatore Di Chiara - del 2022-10-05

Castelvetrano è un paese che ha visto nascere, crescere ed affermare parecchi personaggi che hanno illustrato la nostra città con opere di diversa natura. Una comunità di pittori in grado di lavorare con tecniche personali, sapendo mostrare lo stato d’animo momentaneo. Eppure, nonostante le gesta e le manifestazioni compiute, sono stati dimenticati definitivamente dalle istituzioni

Come spesso accade, mostriamo un atteggiamento retorico. Nel lontano luglio del 1984, grazie alla collaborazione della dott.ssa Maria Cicoli, i castelvetranesi ebbero la possibilità di conoscere le attività proposte da un uomo stimato, accolto ed amato dalla sua gente. Il suo nome era Giulio Noto. Dopo aver letto con attenzione quelle poche righe, è accresciuto quel senso di dovere nei confronti di un nostro concittadino che ha lasciato una traccia evidente e visibile ancor oggi nel territorio.

È subentrata fortemente l’idea di chiedere informazioni alla famiglia, raccontando la sua vita come uomo ed artista. Un marito, un padre ed un cittadino onesto, in grado di conciliare la sua passione con l’arte della vita quotidiana. Nato nel 1920, sin dai primi anni trasmise il concetto d’interiorità con la pittura. Un lavoro di mente unito al talento e coadiuvato dagli strumenti essenziali.

La sua crescita esponenziale gli permise di creare un modello perfetto. Un percorso autentico senza disseminare e confondere la realtà. Un uomo che seppe coltivare tante idee e ispirazioni di natura sentimentale che lo portarono a privilegiare gli stati d’animo inquieti e tormentati.

I suoi capolavori si differenziano spesso dalla tonalità e vivacità dei colori calati sulle tele. È proprio il colore l’elemento indispensabile di cui lo stesso Noto seppe trarre spunto, rendendolo protagonista indiscusso delle sue opere. Un pittore apprezzato ovunque, che ha partecipato a diverse mostre di grande importanza ed interesse in Italia e nel mondo.

Una pittura figurativa, materiata di ritmo che mostra un accento puro. Quadri di diverso genere che abbracciano la natura, gli scorci, le grazie antiche, gli aspetti romantici e sentimentali.

Fu uno dei protagonisti dell’evento “Grand’Art 1987”, organizzato dal comune di Castelvetrano con in testa il Vicesindaco Ferri. Mise al servizio della cittadinanza e dei curiosi la bellezza, nonché spessore artistico. Spesso veniva chiamato in causa per alcuni restauri di grande importanza nei paesi belicini colpiti dal terremoto del ‘68.

Le sue tracce nel territorio castelvetranese sono scolpite nei lavori compiuti e nelle opere mai dimenticate. Tra queste, senza ombra di dubbio, il restauro alla prima parete della Chiesa di S. Domenico. Purtroppo, con gli interventi successivi, la sigla è sparita, lasciando un grande vuoto per il servizio prestato in una delle più belle chiese d’Italia.

Una carrellata di immagini che meriterebbero un approfondimento maggiore, senza dimenticare il percorso formativo. Un castelvetranese di talento cresciuto per la sua città. La sua morte, avvenuta nel 2004, ha lasciato un vuoto, una mancanza in coloro che conobbero e stimarono l’uomo prima dell’artista.

A quasi diciotto anni dalla morte, è doveroso aprire un vecchio capitolo e chiamare in causa le associazioni e l’amministrazione.

Ringrazio nuovamente con immensa stima lo storico Napoli. Grazie alle sue foto, tutto diventa semplice.