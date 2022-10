Incidente nei pressi dell’A-29. Sul posto la Polizia stradale

del 2022-10-04

Un sinistro stradale, per fortuna senza feriti, si è verificato oggi sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo non lontano dallo svincolo di Campobello di Mazara. Coinvolte nel sinistro una Ford e un’Audi, mentre pare che la luce del sole abbia causato un abbaglio alla visuale dei conducenti delle automobili. Si è reso necessario l’intervento della polizia stradale e del carro attrezzi per le operazioni di soccorso stradale.