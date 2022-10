La castelvetranese Rosalia Elena Mazzola premiata in Campania con il suo racconto "Colapesce, eroe della Sicilia"

di: Redazione - del 2022-10-12

Importante riconoscimento per la giovane castelvetranese Rosalia Elena Mazzola, che lo scorso 8 Ottobre a Marina di Camerota in Campania ha conquistato il secondo posto, nella sezione narrativa, del concorso letterario “Il Premio Inula", con un'opera in siciliano. Più di duecento le opere presentate e tra queste il racconto "Colapesce, eroe della Sicilia" ha conquistato più di tutti i giudici che hanno deciso di premiare la giovane castelvetranese.

L'opera della giovane, si ispira alla leggenda siciliana di Colapesce ovvero un giovane che., a causa del suo rapporto simbiotico con il mare, veniva deriso e persino maledetto dalla madre. La notizia del matrimonio del suo unico amico, Lillo, lo getta in uno sconforto tale da spingerlo a fuggire e trovare rifugio nel suo amato mare. La casualità o forse il destino, fa sì che Colapesce abbia un ruolo fondamentale per la sopravvivenza del regno di Sicilia.

“Questo racconto - ci spiega Rosalia Elena Mazzola - oltre che mettere in luce le bellezze della Sicilia e del mare, denuncia il pregiudizio, cercando di far comprendere come in realtà la diversità può renderci speciali e perché no eroi”.